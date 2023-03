Classifica ospedali italiani di Newsweek: Perugia e Terni guadagnano posizioni

Qualche passo avanti per l’Umbria – rispetto al 2022 – dal World’s Best Hospital 2023 di Newsweek. Il ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia passa dal 48° al 43° posto mentre il ‘Santa Maria’ di Terni, dal 106° al 97° posto. Quest’anno sono 127 le strutture ospedaliere d’eccellenza italiane presenti in classifica secondo parametri definiti, tra cui il livello e la qualità di cure, ricerca e trattamenti e questionari standardizzati e convalidati completati dai pazienti per misurare la percezione del loro benessere e del miglioramento di qualità della vita.

Soddisfazione a Perugia

«Questa crescita di punteggio in classifica – dichiara il direttore generale dell’ospedale di Perugia, Giuseppe De Filippis – è un importante segnale del grande lavoro messo in campo quotidianamente da tutti i nostri professionisti che ringrazio per la professionalità e il senso di appartenenza che dimostrano di avere nei confronti di questa azienda».

