Cocaina e ketamina in cella: scoperta dagli agenti penitenziari

Cocaina e ketamina nascoste all’interno di una finestra di una cella, in uno spazio ricavato appositamente. A trovare la droga – sequestrata e oggetto di un’informativa alla procura di Terni – sono stati gli agenti della polizia Penitenziaria del carcere di Orvieto, che ‘incassano’ il plauso del sindacato Sappe e del suo segretario nazionale per l’Umbria, Fabrizio Bonino. «Continua inesorabile la lotta dei poliziotti penitenziari di Orvieto alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti – afferma Bonino -. Personale che, sebbene decimato nell’organico da scelte scellerate poste in essere dall’amministrazione penitenziaria regionale e nazionale, non hanno perso lo spirito di abnegazione e il senso di appartenenza ad un Corpo di polizia dello Stato, continuando ad ottenere risultati brillanti. Di recente – prosegue l’esponente del Sappe – sono stati diversi i ritrovamenti di droga e le conseguenti indagini. Un plauso ai colleghi che hanno operato oggi ad Orvieto, interrompendo questo spaccio e per i quali si auspica un riconoscimento formale da parte dell’amministrazione penitenziaria».

