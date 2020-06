Gualdo Tadino, pusher 21enne in manette

Lo hanno fermato e il suo comportamento ha subito insospettito le forze dell’ordine. Poi, per un 21enne di origini albanesi, la situazione è peggiorata: il giovane è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Gualdo Tadino – coadiuvati dai colleghi del nucleo radiomobile di Gubbio – in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ora si trova nel carcere di Capanne.

Cocaina e marijuana

Il giovane è stato bloccato in via Flaminia, in centro: ai militari ha detto che stava rientrando da una cena con amici e a questo punto, considerato il nervosismo del 21enne, è scattato il controllo. A stretto giro i carabinieri hanno trovato 620 euro in contanti e 16 involucri in cellophane contenenti cocaina. Non solo: nel proprio domicilio aveva ulteriori 45 grammi della stessa sostanza e 46 di marijuana, più 5.800 euro in contanti nascosti all’interno di una rivista. Arresto e casa circondariale di Capanne per lui.