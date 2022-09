Con il Superbonus fa anche i pannelli solari ma nessuno li allaccia: «Spreco e rabbia»

di Fra.Tor.

Sono migliaia le pratiche superbonus 110% al momento bloccate: eccesso di domande, le banche non accettano le cessioni del credito e c’è difficolta del reperimento dei materiali. In questo quadro generale italiano c’è però chi, fortunatamente, è riuscito ad accedere al superbonus per effettuare lavori nella propria abitazione. Nulla di strano, certo, se non fosse che non può usufruirne.

I lavori con il superbonus

È la storia di Marco Stella, residente a Fornole, frazione di Amelia. «Ho inviato la richiesta a luglio 2021 – racconta – per realizzare dei lavori nella mia villetta, comprendenti l’impianto fotovoltaico con pannelli solari. Finalmente a marzo 2022 sono stati effettuati i lavori e installati i pannelli e la ditta incaricata ci ha salutati garantendoci che l’impianto era funzionante e che avremmo solo dovuto attendere l’arrivo dei tecnici Enel per l’allaccio. Bene, sono passati 6 mesi e dei tecnici Enel non c’è stata alcuna traccia».

Enel non effettua l’allaccio

Marco Stella e la sua famiglia si trovano quindi «un lavoro completato del quale però non possiamo usufruire. Abbiamo dei pannelli che ‘catturano’ energia solare che invece di essere riutilizzata viene sprecata. E nel frattempo noi continuiamo a pagare le normali bollette. Avremmo la possibilità di risparmiare, di non sprecare energia in questo periodo di forte crisi ambientale ed economica e invece no, lasciamo lì un lavoro terminato e pagato con soldi pubblici senza poterlo usare. Più volte abbiamo chiesto aiuto alla ditta che ci ha sempre rimandato ad Enel. E più volte abbiamo cercato di metterci in contatto con Enel, senza mai ricevere risposte e aiuto. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti e ci dia delle risposte».