Nuovo furto a Collescipoli. A denunciarlo è l’associazione L’Astrolabio nella figura del presidente Giuseppe Rogari: di mezzo c’è il lavatoio di via Castello del 1907.

«Si è verificato l’ennesimo furto – sottolinea -, questa volta ad un monumento di archeologia industriale come il lavatoio di via Castello del 1907. Lo scorso hanno è stata rubata l’altra canale senza che fosse sostituita nonostante le nostre sollecitazioni. Venerdì notte i ladri hanno compiuto l’opera rubando l’altra canala. Chiediamo che al più presto venga messo un sistema di videosorveglianza nei due parcheggi del borgo in considerazione dei ripetuti furti e degli atti vandalici verificati in passato».