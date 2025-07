di Leonardo Missinato Felici

Forza Italia

Collescipoli rappresenta un patrimonio storico e culturale che deve essere riscoperto e valorizzato. Palazzo Catucci non è soltanto un edificio, ma un ambiente già allestito e pronto all’uso, frutto di investimenti pubblici importanti. Per anni ha ospitato studenti e docenti, divenendo il centro di una vivace realtà accademica e sociale, capace di generare fermento culturale e confronto.

L’immobile, seppur ancora formalmente in uso all’Università Pegaso, viene sfruttato in modo sporadico e limitato. È evidente che questa struttura, così ricca di storia e potenzialità, è sottoutilizzata e spesso chiusa, perdendo la sua funzione originaria e lasciando vuoto un patrimonio pubblico prezioso». La proposta non si limita alla mera ricollocazione della facoltà: si tratta di recuperare uno spazio strategico, già adeguato e senza necessità di ulteriori investimenti, per rilanciare un modello universitario radicato nel territorio, che non disperda risorse ma anzi valorizzi ciò che abbiamo già a disposizione».

Palazzo Catucci può tornare a essere un punto di riferimento per gli studenti e un motore culturale per tutta la comunità. Rendere vivo questo luogo significa ricostruire un legame tra università e territorio, promuovendo occasioni di studio ma anche di socialità e aggregazione. Il borgo di Collescipoli, a pochi minuti da Terni, ha tutte le carte in regola per ospitare un piccolo polo universitario che possa rilanciare l’economia locale e restituire linfa a una zona che in passato ha vissuto momenti di forte vitalità grazie alla presenza studentesca.

Nei giorni scorsi ho avuto un confronto con l’assessore alla cultura Viviana Altamura, che ha dimostrato interesse e apertura verso la mia proposta, impegnandosi a mantenerlo sempre attivo per quanto riguardano gli sviluppi. Questo è solo l’inizio di un percorso che punta a far sentire la voce dei giovani e a valorizzare il nostro territori. Non c’è miglior consigliere di un studente universitario quando si parla di queste tematiche.