Incidente stradale all’incrocio fra la strada regionale 313 di Passo Corese e la strada provinciale 65 di Santa Lucia, ovvero all’altezza del bivio che dalla zona di Collescipoli conduce a Sant’Antimo e quindi a Stroncone.

Un trattore condotto da un uomo che – si apprende – avrebbe circa 70 anni di età, si è ribaltato unitamente al carrello/rimorchio al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Terni e le forze dell’ordine.

Da quanto appreso, il conducente del mezzo agricolo – fortunatamente – non ha riportato conseguenze gravi. I vigili del fuoco spiegano che sollevare il mezzo, e quindi liberare la strada, si è reso necessario l’intervento della gru della centrale di Terni.

LE FOTO