Collescipoli: sparite quattro bici elettriche in pochi giorni. Colpito anche il vice parroco

Furti in serie di biciclette in quel di Collescipoli, dove negli ultimi dieci giorni ne sarebbero sparite almeno quattro, tutte a pedalata assistita e di un certo valore. ‘Colpito’ anche il vice parroco che si è visto portare via la sua bici da ignoti. Le denunce di furto hanno fatto scattare le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Certo è che questa continuità suscita una certa preoccupazione e l’idea che le ‘mani’ possano essere le stesse. Il sistema di videosorveglianza verrà attivato prossimamente, nel borgo alle porte di Terni, e accanto alla disponibilità di uno strumento potenzialmente utile, ci si chiede se sia opportuno estendere il controllo anche ad un paio di passaggi pedonali, verso parcheggi esterni all’abitato di Collescipoli, che potrebbero essere agevolmente utilizzati senza lasciare particolari tracce. Indicazioni che spetta all’amministrazione comunale raccogliere.

Condividi questo articolo su