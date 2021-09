Collestatte, endurista cade e viene soccorso

Interventi in serie fra sabato e domenica da parte del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria e dei vigili del fuoco per soccorrere escursionisti e sportivi infortunati o in difficoltà e persone disperse.

Sabato pomeriggio, poco prima delle ore 16, il personale del Sasu è intervenuto nella zona di Collestatte (Terni) in seguito alla caduta di un endurista, infortunatosi in una zona particolarmente impervia e difficilmente accessibile. Sul posto sono giunte due squadre del Soccorso alpino partite da Terni che hanno raggiunto l’infortunato e, una volta accertate le sue condizioni, lo hanno accompagnato fino al mezzo del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

Il secondo intervento è scattato sempre sabato, poco prima della mezzanotte, per una persona scomparsa nella periferia di Spoleto e ritrovata poco prima dell’arrivo dei soccorritori. Infine domenica pomeriggio, intorno alle ore 17.40, i vigili del fuoco di Assisi hanno raggiunto località Colcaprile per supportare i carabinieri forestali nella ricerca di due giovani che avevano perso l’orientamento e che avevano lanciato l’allarme al Nue 112.