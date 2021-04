Endurista 23enne di Ferentillo finisce in ospedale

Intervento degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco del comando di Terni, nella mattinata di domenica in località San Liberatore, nella zona di Collestatte, a Terni. I soccorsi sono scattato per un endurista – un 23enne di Ferentillo – caduto mentre percorreva una mulattiera. Dopo averlo raggiunto, gli uomini del 115 lo hanno recuperato e imbarellato, conducendolo presso l’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale. «Da una prima analisi – spiegano i vigili del fuoco – sembra abbia riportato una frattura agli arti».

