Collestatte: finisce con l’auto fuori strada. Soccorsa una 35enne

Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di martedì lungo la statale Valnerina, all’altezza di Collestatte Piano. Una donna di 35 anni, residente a Roma, è finita fuori strada con la propria autovettura – una Smart – mentre procedeva in direzione Arrone. La donna è stata soccorsa in mezzo ai rovi dagli operatori della Croce Verde di Ferentillo e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso: cosciente, le sue condizioni non preoccupano. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Locale di Terni e i vigili del fuoco del comando di via Proietti Divi. Da quanto appreso a bordo del veicolo, con la 35enne, c’era anche il suo cane che, spaventato, è fuggito dopo l’impatto.

