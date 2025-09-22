Festa grande a Collestatte (Terni), lunedì 22 settembre, per i 100 anni di Mario Bonifazi. Operaio presso gli stabilimenti di Papigno e Nera Montoro, Bonifazi ha contribuito per decenni a far funzionare il meccanismo dell’orologio della torre campanaria di Collestatte. Nella foto, insieme a Mario ci sono i figli Rita e Fabrizio, il genero Massimo, i nipoti Fabio e Chiara insieme al compagno Alessandro, e le pronipoti Margherita e Teresa. Agli auguri della famiglia e della comunità di Collestatte, aggiungiamo con piacere anche i nostri come redazione di umbriaOn.