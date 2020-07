Collestrada, residenti alzano la voce

«Il disagio è noto da molti anni ed è stato più volte segnalato. Abbiamo riscoperto il piacere della tranquillità durante il periodo del lockdown che di fatto aveva ridotto il traffico quasi a zero, ed ora rivendichiamo con forza la tutela dei nostri diritti». A battere i pugni sul tavolo per il problema inquinamento acustico sono i cittadini residenti nell’area di Collestrada, a Perugia: in oltre 350 hanno sottoscritto una petizione per denunciare la problematica: è generata – specificano – «in ogni ora del giorno e della notte dal traffico di veicoli che scorre in entrambe le direzioni nel tratto della Strada statale 3 Bis Tiberina/E45, specialmente all’altezza del Km 1 che interessa l’uscita Ospedalicchio/Aeroporto».

L’sos

I cittadini, sottolineando il diritto di vivere in un ambiente sano e non inquinato, con il documento – inviato al Comune, per conoscenza anche a Regione Umbria e Anas – firmato chiedono «l’attuazione di un piano di risanamento acustico e l’installazione di idonee barriere fonoassorbenti a tutela della salute di tutti i residenti della zona». Della questione sono stati interessati il consigliere comunale Maria Cristina Morbello e il consigliere regionale Andrea Fora.