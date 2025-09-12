I carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno arrestato in flagranza un 45enne del posto per lesioni personali aggravate ai danni del fratello gemello convivente. I fatti sono avvenuti di notte nell’abitazione dei due. «Durante una violenta lite – si legge nella nota dell’Arma – il 45enne, che già in passato si era reso responsabile di atti violenti analoghi, in stato di alterazione psico-fisica, avrebbe colpito il gemello con un’accetta da cucina, provocandogli una profonda ferita all’avambraccio ed escoriazioni al capo».

«La vittima – proseguono i carabinieri – è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto dove, al termine degli accertamenti diagnostici, è stata ricoverata con una prognosi di 60 giorni». Nel corso delle attività investigative, i militari hanno «rinvenuto e posto sotto sequestro l’arma bianca utilizzata nell’aggressione, nonché altri coltelli con evidenti tracce ematiche». Il 45enne è stato così arrestato e tradotto in carcere, «nell’attesa delle verifiche dei requisiti per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico».