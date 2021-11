Colpo di lametta al volto dell’agente: caos in carcere

«Un detenuto del carcere di Orvieto ha ferito al volto, con una lametta, un assistente capo di polizia penitenziaria. Ora monta la protesta da parte degli agenti del carcere». A darne notizia è il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria). «Martedì sera – racconta Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sappe – un detenuto di nazionalità tunisina, ampiamente noto per aver causato lesioni a se stesso e ad altri e di recente trasferito alla Casa di reclusione di Orvieto, si è improvvisamente scagliato, senza motivo, contro un assistente capo di polizia penitenziaria, colpendolo al volto con una lamette da barba. Il gesto ha procurato al poliziotto un taglio sulla fronte e un’ecchimosi allo zigomo tanto da renderne necessario il trasporto in pronto soccorso. La folle vicenda avrebbe potuto avere risvolti peggiori se non fosse immediatamente intervenuto il vice sovrintendente preposto che ha bloccato il detenuto. Non contento il tunisino – aggiunge Bonino – poche ore dopo ha ingerito batterie e lamette e ha minacciato di tagliarsi la gola. Anche in questo caso, la freddezza del pur poco personale di polizia penitenziaria in servizio è riuscita a gestire l’evento critico, riportandolo alla calma e accompagnandolo in pronto soccorso per le cure del caso».

Il Sappe: «Si lavora senza tutela»

Il segretario per l’Umbria Bonino si domanda come sia possibile «che detenuti di tale pericolosità, con evidenti disturbi psichiatrici, vengano trasferiti alla Casa di reclusione di Orvieto, invece di essere dislocati in apposite strutture penitenziarie dove ci sono livelli di sicurezza maggiori e presidi sanitari specialistici interni. Ci si chiede ancora il motivo per il quale l’ufficio detenuti del provveditorato regionale continui da anni ormai a commettere errori che mettono a repentaglio la sicurezza e la salute dei colleghi. Ci si chiede altresì il motivo per il quale il neo provveditore regionale, insediatosi ormai da qualche mese, continui a rimanere silente sulle numerose segnalazioni di questa organizzazione sindacale circa i disservizi del distretto da lui amministrato». Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi di Orvieto, sostiene le rivendicazioni della segreteria regionale dell’Umbria e denuncia: «Quel che è accaduto, ad Orvieto e a Terni l’altro giorno, è di una violenza inaccettabile e ci ricorda, per l’ennesima volta, quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Ogni giorno giungono notizie di aggressioni a donne e uomini del Corpo in servizio negli istituti penitenziari del Paese, sempre più contusi, feriti, umiliati e vittime di violenze da parte di una parte di popolazione detenuta che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi in carcere rappresenta lo Stato. Eppure, nessuno, al ministero della giustizia e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha ancora dotato i reparti di polizia penitenziaria di strumenti utili a fronteggiare ed impedire aggressioni fisiche e selvagge, ossia pistola taser e spray al peperoncino. Basta. I vertici del ministero della giustizia e dell’amministrazione penitenziaria si sveglino dal torpore nel quale si trovano e adottino con urgenza immediati provvedimenti, a cominciare dalle tutele da assicurare al personale di polizia penitenziaria in servizio».