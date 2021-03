Colpo di scena alla Treofan, si dimette il liquidatore

di F.L.

Nuovo colpo di scena nella vicenda della Treofan di Terni: il liquidatore della società, l’avvocato Ettore Del Borrello, ha comunicato martedì sera le proprie dimissioni dall’incarico che gli era stato affidato a fine 2020 dalla proprietà Jindal. Non sono note ufficialmente le motivazioni, ma la sua scelta – si ipotizza – potrebbe essere ricondotta a divergenze nella gestione della procedura con la stessa multinazionale indiana, con cui rapporti e comunicazioni sono stati spesso difficili, nel corso della vertenza, anche per lo stesso professionista.

I fatti

In attesa di capire di più su cause ed effetti di questa decisione – che dovrebbe comunque essere seguita dalla nomina di un nuovo liquidatore – lavoratori e sindacati attendono la convocazione del ministero del lavoro per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria richiesta dall’azienda nell’ambito della procedura di cessazione definitiva dell’attività del sito del polo chimico di Terni. Tutti gli incontri – anche a livello regionale nell’ottica dell’attivazione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro – sono al momento sospesi in funzione dell’accordo sulla cassa che si spera possa arrivare a breve. Di certo, dopo l’indagine emersa a carico dei manager Treofan sulla presunta truffa allo Stato per l’attivazione della cassa integrazione Covid tra agosto e ottobre 2020 (vicenda per la quale il liquidatore è risultato estraneo ai fatti, ndr) e con gli accertamenti della magistratura ancora in corso, le dimissioni di Del Borrello aggiungono ulteriori dubbi e interrogativi ad una vertenza poco chiara sin dall’inizio e probabilmente destinata a far parlare ancora molto di sé.