Coltellata a Marsciano: 20enne va in carcere

È stato arrestato dai carabinieri del Nor della Compagnia di Todi, il 20enne italiano – di origini marocchine e residente a Marsciano – che nella serata di sabato avrebbe gravemente ferito con una coltellata un 26enne di origini romene, all’interno di un’area verde della frazione di Ammeto (Marsciano), nei pressi di un supermercato. Il giovane è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di coltello.

In carcere

«Le immediate attività investigative – riporta la nota dell’Arma – hanno portato in brevissimo tempo all’identificazione dell’uomo. A seguito di un diverbio avvenuto per futili motivi, avrebbe colpito alle spalle con un fendente un 26enne di nazionalità rumena, già noto ai carabinieri. Alla persona ristretta è stato sequestrato anche il coltello». L’accoltellato è ricoverato all’ospedale di Perugia con riserva di prognosi ma, spiegano i carabinieri, «non versa in pericolo di vita». Il 20enne arrestato si trova ora nel carcere di Perugia Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.