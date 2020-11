Come arrivano al derby Perugia e Gubbio

Perugia reduce da 17 punti nelle ultime 7 giornate: 5 vittorie e 2 pareggi lo score biancorosso, dopo il tonfo per 1-5 a Mantova dell’11 ottobre scorso. Gubbio che ha trovato in trasferta la prima vittoria e che è squadra da temere, dopo aver ritrovato fluidità in attacco.

Perugia, i convocati di Fabio Caserta

Portieri: Fulignati, Baiocco; Bocci

Difensori: Rosi, Favalli, Sgarbi, Angella, Monaco, Crialese, Cancellotti, Tozzuolo

Centrocampisti: Burrai, Dragomir, Sounas, Moscati, Vanbaleghem, Kouan, Falzerano

Attaccanti: Melchiorri, Elia, Bianchimano, Tozzuolo, Lunghi, Minesso

Indisponibili: Negro e Murano

Gubbio, i convocati di Vincenzo Torrente

Portieri: Cucchietti, Zamarion, Montanari

Difensori: Cinaglia, Ferrini, Migliorelli, Signorini, Ugge, Munoz, Sorbelli

Centrocampisti: Lovisa, Malaccari, Megelaitis, Oukhadda, Gaia

Attaccanti: De Silvestro, Gomez, Pasquato, Gerardi, Pellegrini

Indisponibili: Sainz Maza e Formiconi

Intervista (doppia) ai due allenatori

L’arbitro

A dirigere la gara tra Perugia e Gubbio sarà il Andrea Bordin di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Signori Rosario Caso di Nocera Inferiore e Giuseppe Pellino di Frattamaggiore, quarto ufficiale il Sig. Eduart Pashuku di Albano Laziale. Bordin è un arbitro al secondo anno in Lega Pro: complessivamente in carriera ha arbitrato 73 gare estraendo per 313 volte il cartellino giallo e per 6 volte quello rosso ed ha concesso 21 calci di rigore.

Precedenti

Sono 13 i precedenti fra le due squadre. Il bilancio è 10 vittorie biancorosse e 3 pareggi. Un solo precedente in Serie B risalente alla stagione 1947/1948, 5 invece in Serie C/Lega Pro. Gli ultimi due incontri risalgono alla stagione 2013/2014 in Lega Pro (vittoria Perugia 2-1) e alla stagione 2017/2018 nel 2° turno di Tim Cup (vittoria Perugia sempre per 2-1).

Curiosità Perugia

Perugia squadra regina del girone B 2020/21 per rigori a favore: 4 concessi in 11 turni ai biancorossi di mister Caserta.

Perugia a porta chiusa da 250’: ultima rete subita da Botta su rigore al 20’ di Sambenedettese-Perugia 1-1 dell’8 novembre scorso, cui seguono i restanti 70’ al “Riviera delle Palme” e le intere gare contro Padova (3-0 al “Curi”) ed a Carpi (0-0).

Curiosità Gubbio

Gubbio una delle due formazioni del girone B di serie C 2020/21 che fa meno cambi: 34 sui 55 possibili dopo 11 turni, come l’Arezzo.

Gubbio formazione più distratta del girone B 2020/21 nei 15’ finali di gara: 5 gol subiti dai rossoblu fra 76’ e 90’, come la Vis Pesaro.