Quale miglior modo di smaltire una lavatrice ormai rotta, se non gettarla in uno dei boschi delle zone più affascinanti dell’Umbria? La domanda è chiaramente sarcastica e riguarda la ‘scoperta’ fatta domenica mattina in Valnerina da un cittadino che, nel percorrere a piedi la strada che da Piedipaterno (Vallo di Nera) sale verso Forca di Cerro (Spoleto), ha notato il voluminoso elettrodomestico, usurato dal tempo, in mezzo alle piante di un dirupo. Gesto legato ovviamente a una profonda inciviltà: peraltro lo ‘sforzo’ di gettare lì la lavatrice, è stato sicuramente molto maggiore di quello che avrebbe comportato il normale smaltimento. Ma vallo a spiegare…