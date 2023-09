Terni, insicurezza e degrado in periferia: c’è chi lascia e si sposta in centro

di S.F.

Terni e il commercio in centro, altri movimenti. Le novità riguardano due zone centrali della città, via Lodovico Silvestri e via Francesco Mancini: in quest’ultimo caso c’è un trasferimento a causa delle note problematiche riscontrate – peggiorate nel corso del tempo – in una delle aree più attenzionate della città, vale a dire quella tra Sant’Agnese e borgo Bovio.

9 DICEMBRE 2022: «BORGO BOVIO, LA PAROLA GIUSTA È PAURA»

Degrado e cambio location

L’arrivo in centro riguarda Luciani, negozio di abbigliamento che, dopo quasi quattro decenni (il via è datato 1986), ha deciso di abbandonare il posto dove tutto era nato: via Eugenio Chiesa, alle porte di borgo Bovio. Da quanto appreso alla base del trasferimento non c’è un motivo economico – come ad esempio l’affitto -, bensì una questione di natura ambientale: il degrado in aumento, la costante sensazione di insicurezza e un contesto generale ben diverso rispetto agli anni ’80 e ’90. Lo scorso dicembre c’era stato un confronto proprio su questa tematica a palazzo Spada: «La parola giusta è paura», avevano spiegato cittadini e commercianti. Ora ad ottobre è attesa la ripartenza del negozio in via Mancini, all’interno della zona a traffico limitato.

«SIAMO STANCHI. QUARTIERE NEL DEGRADO E IN ABBANDONO» – L’SOS

Stop in via Silvestri. Altri movimenti

A pochi metri di distanza, in via Silvestri, si registra invece uno stop: all’angolo con via Orazio Nucula è ben esposto il cartello vendita per l’attività Du Pareil au Même, con il negozio già semivuoto. Per quel che concerne altre aree, tra le istanze depositate al Suape negli ultimi giorni risultano quelle per un’apertura nel settore alimentare in via degli Artigiani 23, un esercizio di vicinato in via Pietro Montesi 86 a Marmore, un’attività in arrivo al civico 140 di via Roma ed una struttura ricettiva extra-alberghiera in forma non imprenditoriale in via Castellana (Torreorsina). Tra le cessazioni/sospensioni c’è un acconciatore in via Battisti ed un esercizio commerciale non alimentare in via Tre Monumenti.