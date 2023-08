Commercio a Terni, rilancio dal ‘sapore’ calabrese in via Narni

Rilancio dal ‘sapore’ calabrese in arrivo per una delle attività commerciali presenti da anni in via Narni, in zona Polymer a Terni. Da metà settembre c’è una donna calabrese – Celeste, una 45enne originaria di Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, in città dal 1996 – pronta per prenderla una mano e, in questo modo, non farla cessare: si tratta de L’Angolo della Spesa, un minimarket con macelleria, frutta, verdura, gastronomia ed uno spazio per il pranzo veloce.

La fase di ristrutturazione è in ultimazione e, salvo sorprese, a metà settembre ci sarà il passaggio di mano rispetto all’attuale proprietaria, Donatella: «Ho sempre lavorato nell’ambito della gastronomia, è la mia passione e ora ho deciso di fare questo passo», spiega. «Ormai sono ternana d’adozione, mi sono formata qui ed è giunto il momento di rilevare l’attività». C’è dunque chi ci prova in un momento storico non particolarmente felice per il commercio: «Non si può perdere un punto di riferimento alla Polymer, questa è una piccola bottega e così non si fa morire. Una tradizione che va avanti, unità con un pizzico di innovazione». Con un tocco di Calabria che non guasta in termini alimentari.