Commercio a Terni, ripartenza asiatica per l’ex Silvestrini Sport

Non solo Namasté. La motivazione non è la stessa, ma c’è comunque un’altra attività commerciale che ha deciso di lasciare la zona pedonale di corso Vecchio – il civico 180, una media struttura di categoria M1 – per spostarsi di circa centotrenta metri verso piazza Buozzi, all’angolo con via Riccardi: è ‘Centro fortuna’ che, dopo aver depositato la pratica per la cessazione nell’ormai vecchia location, è pronta per trasferirsi dove fino a pochi mesi fa c’era il negozio Silvestrini Sport.

Ancora movimenti

Sono numerosi i locali chiusi in corso Vecchio – formalmente la via resta quella, ma si è esce dalla zona principale – e ora alla lista si è aggiunto anche il negozio gestito dai titolari di origine asiatica. I movimenti per il trasferimento sono iniziati nei giorni scorsi ed a stretto giro è prevista la ripartenza nell’ex Silvestrini. Un costante turnover tra aperture e chiusure che conferma il prolungato affanno del commercio in centro città tra affitti ritenuti troppo elevati, la mancanza di parcheggi ‘a tiro’ ed ulteriori difficoltà nel proseguire nel lungo periodo.

La flessione

Del tema se ne parla in breve anche nel Documento unico di programmazione 2023/2025 approvato dall’esecutivo Latini la scorsa settimana: «A inizio 2023 risultano esserci Terni 8.787 imprese attive. Continua il trend positivo iniziato dal 2018 dovuto al saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni: nel 2022 sono cessate 488 imprese mentre le iscrizioni sono state 593». Il discorso è tuttavia diverso se si parla esclusivamente del commercio, ovvero il settore più consistente: «Negli ultimi anni ha registrato una flessione. Nel corso del 2022 sono cessate 156 imprese commerciali a fronte di 89 nuove iscrizioni». In totale 67 in meno. Nel contempo c’è invece chi sta per debuttare: per sabato 11 febbraio è fissata l’apertura del Sentimento contemporary bistrot in piazza della Repubblica.