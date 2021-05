Ecco il supercomputer: «L’ho chiamato Grifo in onore di Perugia»

È il sistema di analisi dati più veloce in commercio. Si chiama Grifo, in onore di Perugia. Come ha spiegato Emilio Billi, l’ingegnere perugino cofondatore di A3Cube, la società italiana (ha sede in Piemonte ma anche in California, negli Usa) che ha realizzato questo particolarissimo supercomputer.

Idea innovativa con hardware già esistente

«Volevamo creare una macchina che fosse la più potente possibile – spiega Billi a ‘Siderweb’ – la più semplice da costruire possibile, a parità di potenza, la più semplice dal punto di vista delle scelte tecnologiche, che usasse hardware esistente in modo che potesse essere pronta in tempi brevissimi e che sfruttasse al massimo la potenza di calcolo pur costando il meno possibile». Così è nato Grifo.

Progettato da un altro computer

La curiosità è che non è stato progettato da uomini, ma da un rete di computer disegnati da A3Cube e istruiti per realizzare un progetto unico con caratteristiche ben definite: un sistema estremamente potente, efficiente, ma allo stesso tempo semplice. Per sintetizzare: una macchina progettata da un’altra macchina. «L’idea – spiega ancora Billi – è sempre stata quella di creare modelli dei problemi da affrontare nel mondo reale, usando l’apprendimento delle macchine per risolvere sfide ingegneristiche. Sfide complesse che coinvolgono migliaia di variabili di fatto e che non possono essere risolte con le tecniche tradizionali, ma la cui soluzione è di incredibile vantaggio per la vita umana ed il benessere di tutti».

A cosa servirà

«Il risultato è arrivato dopo avere collettato centinaia di dati da esperimenti di calcolo avanzato, monitorando e registrando i valori relativi all’utilizzo dei processori di calcolo, analizzando dati relativi al consumo di corrente, memoria, banda, disco, e combinandoli con altri parametri diretti ed indiretti, andando a creare un modello intelligente del sistema che ha fatto il resto confrontando differenti architetture incluse le più avanzate e costose. Con ‘Grifo’ non solo abbiamo un prodotto da dare ai nostri clienti che permette anche a loro di aumentare la produttività, ma abbiamo a disposizione la potenza di calcolo necessaria per andare oltre, lavorando a progetti strategici, che nessuna altra azienda è in grado di affrontare».