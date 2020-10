Comune di Terni: «Venti progressioni verticali»

Con una delibera approvata mercoledì mattina, su proposta dell’assessore al personale Giovanna Scarcia, la giunta del Comune di Terni ha deciso di procedere, per il triennio 2020-2022, con l’attivazione delle procedure selettive, per le cosiddette progressioni verticali per 20 figure professionali all’interno del Comune. Insieme alla delibera è stato approvato anche il relativo regolamento sul quale c’è stato un ampio e preliminare confronto con le organizzazioni sindacali.

Sviluppo di una carriera in verticale

«Abbiamo ritenuto giusto procedere con l’operazione delle progressioni tra categorie – dice l’assessore Giovanna Scarcia – in quanto con essa si porta finalmente a compimento la possibilità di sviluppo di una carriera in verticale che è sempre stata impossibile da attuare negli ultimi anni per molti dipendenti. Le progressioni verticali permetteranno una valorizzazione delle professionalità interne, molto spesso formate a carico del nostro Comune e che hanno dimostrato un’alta professionalità operativa. Con questa operazione, tra l’altro, vengono realizzate le legittime aspettative dei dipendenti ad un giusto avanzamento di carriera, contribuendo a determinare un migliore clima lavorativo, al riconoscimento delle competenze maturate, nonché a rendere adeguata la struttura alle sempre maggiori e più complicate competenza da assolvere. Non bisogna poi sottacere che attraverso le progressioni verticali si realizza un risparmio di spesa rispetto alle assunzioni in quanto si pone a carico del bilancio comunale esclusivamente la differenza stipendiale tra categorie».

Poste a progressione 20 posizioni

In particolare saranno poste a progressione 20 posizioni, tutte nel 2020, tranne una che slitterà al 2021. Categoria D (7 posti) – coordinatore amministrativo cat. “D”, n. 2 posti; – coordinatore di vigilanza cat. “D”, n. 3 posti; – coordinatore tecnico cat. D”, n. 2 posti (di cui per l’anno 2020 e n. 1 per l’anno 2021); Categoria C (13 posti) – istruttore amministrativo cat. “C”, n. 5 posti; – istruttore di vigilanza cat. “C”, n. 6 posti; – istruttore perito industriale cat. “C”, n. 1 posto; – istruttore informatico cat. “C”, n. 1 posto. «Con questa operazione – aggiunge Scarcia – non si supera il budget massimo di spesa di personale per l’anno 2020, previsto nel Piano del fabbisogno di spesa del personale in quanto le relative assunzioni sono già ricomprese all’interno di quelle autorizzate con il medesimo documento programmatico, e sono rispettati i limiti di soglia per l’intero triennio (pari a 29,84%)».