di S.F.

Una discreta quantità di richieste di regolarizzazione contributiva di dipendenti attuali e passati. Circa 900, pervenute dall’Inps nel corso del 2024 e ora il Comune è in affanno nel chiudere la questione: per risolvere la partita c’è un affidamento diretto da poche migliaia di euro a favore di una ditta del Foggiano.

Finora della vicenda se ne è occupato l’ufficio stipendi che, in primis, si è mossa con «idonea contestazione all’interno del sistema passweb». Poi, sulla base di quanto stabilità dall’Inps, ha regolarizzato le varie posizioni. «L’attività di regolarizzazione richiesta da Inps – viene specificato – attiene a posizioni spesso riferite a molti anni indietro (anni 1994-1995-1996-1997-1998 e successivi) risultando conseguentemente estremamente critico il reperimento del materiale necessario alla acquisizione delle informazioni propedeutiche all’inserimento dei dati, con successiva ricostruzione della posizione assicurativa dei nominativi interessati». Ora arrivano i rinforzi.

Sì, perché restano da regolarizzare circa 500 richieste e di mezzo c’è l’attività quotidiana che porta via tempo. C’è la decisione di avvalersi «del supporto informatico di un soggetto esterno altamente qualificato e dotato delle competenze tecniche necessarie per gli adempimenti richiesti al fine di garantire le regolarizzazioni di tutte le posizioni assicurative». A presentare l’offerta ci ha pensato la AI&IT Roma srl di Apricena (Foggia): si parla di un pacchetto di 100 ore a consumo per un costo da 4.500 euro. In realtà si tratta di un ulteriore affidamento alla ditta pugliese, già in passato protagonista dell’attività. Firma la dirigente – è anche Rup in questo caso – alle risorse finanziarie Grazia Marcucci.