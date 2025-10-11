di S.F.

Nuovo lavoro per gli avvocati del Comune di Terni. Dopo l’udienza per il giudizio cautelare – si è discusso del tema giovedì 7 ottobre, è atteso il dispositivo a stretto giro – sulla vicenda dell’ordinanza del sindaco Stefano Bandecchi per l’attività musicale di un locale, ora palazzo Spada deve fronteggiare un’altra vicenda di natura totalmente diversa.

Il ricorso è stato depositato ieri, venerdì 10 ottobre, per impugnare un provvedimento del Comune che coinvolge la direzione polizia Locale e l’ufficio affari generali. Ignoto per ora lo specifico argomento messo nel mirino grazie all’articolo 116 del codice di processo amministrativo: «Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio», indica il comma 1.

Considerando l’ufficio indicato, non è escluso che possa trattarsi di una tematica riguardante i procedimenti sanzionatori dell’ente riguardanti la polizia Locale. Non ci vorrà molto per scoprirlo.