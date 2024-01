Comune Terni, buche e dissesti stradali: il 2024 si apre con un’uscita a quattro zeri

di S.F.

Terni e le buche stradali, il 2024 è iniziato da tre settimane ed ecco le prime transazioni per evitare i contenziosi. Con tanto di nuovo esborso a quattro zeri a chiudere i discorsi con diversi cittadini: tripla firma del dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco, il responsabile dei procedimenti in questione.

STRADE, CAUSE E CONTENZIOSI: SI CAMBIA

L’esborso

Si tratta di sinistri – non sono indicate le vie, o meglio, sono ‘coperte’ – legati a due buche ed un dissesto stradale verificatisi il 14 dicembre del 2022, il 25 agosto 2021 e il 24 gennaio 2023 con intervento della polizia Locale. E conseguente richiesta di risarcimento a carico del Comune. Per tutti c’è l’atto di transazione e la somma complessiva in ballo è di 10.340 euro per danni patrimoniali e non patrimoniali. Vertenze risolte. Di certo non saranno le ultime procedure del genere considerando l’elevato numero di sinistri per vie dei problemi stradali.