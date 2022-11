Terni, concorso per 7 istr. amministrativi contabili chiuso con oltre 40 idonei

di S.F.

Da palazzo Pierfelici, dove si è chiuso l’iter per il posto a disposizione da coordinatore contabile di categoria D, alla sala conferenze del videocentro. È qui che martedì sera – il foglio con le votazioni dell’orale è stato posizionato alle 20.25 con alcuni candidati ancora presenti – si è conclusa la due giorni legata all’assunzione a tempo indeterminato di sette istruttori amministrativi-contabili (C). C’è la lista degli idonei, a stretto giro è attesa la graduatoria.

Il concorso



Si tratta dei uno dei concorsi più partecipati degli ultimi anni per il Comune. Gli ammessi alla prova scritta sono stati 698, quindi il maxi ‘taglio’ di fine ottobre e il via libera per meno di 60 candidati per l’ultimo passaggio: tête-à-tête con la commissione esaminatrice formata dalla dirigente della Regione Umbria – nonché direttrice del Bur, proprio mercoledì mattina ci sarà un atto specifico in giunta comunale per il trasferimento a palazzo Donini – Cristina Clementi, dalla dottoressa Erminia Bonini della direzione welfare e dal collega Andrea Giuseppe Stentella delle attività finanziarie. A fungere da segretaria la coordinatrice amministrativa Cristina Rossi. Come di consueto c’è stato anche il check per la conoscenza della lingua straniera.

L’esito: tredici ‘tagli’

Alla fine in graduatoria risultano entrare – pubblichiamo la lista completa in ordine di voto all’orale – in 43: l’unico 30 è di Matteo Salemi, seguono Roberto Pettorossi (28), Gian Michele Passeri, Mariola Dodaj, Gabriele Posti, Carmelina Tomaiello (27), Mattia Dottori, Alfonso Borriello (26), Francesca Inches, Antonella Sanna, Elisa Sciaboletta (25), Andrea Barabani, Natascia Fabbi, Giulia Pierucci, Giada Salvati (24), Francesca Angelucci, Isabella Cruciani, Eleonora Miotti (23), Monica Carsetti, Cristina Flammini, Claudio Milioni, Vanessa Petrongari, Nicola Proietti, Valentina Quadrano, Valentina Rossi (sono due), Martina Righi, Grazia Todini (22), Cristina Avanzato, Valeria Banconi, Katia Bernardini, Emiliano Camuzzi, Alessandro Castellano, Valentina Falchi, Luisa Martines, Valentino Mercuri, Marco Perazzoni, Alessia Profidia, Paolo Roscani, Gloria Sbarra, Giorgia Sgrò, Valeria Simeoni e Paola Valli (21). Per quel che concerne i titoli i migliori sono Paola Fiordineve (8), Valeria Simeoni (5,34) e Michela Moretti (5,30).