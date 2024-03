Comune Terni, concorsi 2022: si ‘aprono’ le graduatorie

di S.F.

Il pressing su questo fronte c’era da tempo e ora ecco che ci si mette mano. Il Comune di Terni – d’altronde tra pochi mesi vanno in scadenza e fare concorsi non costa proprio due spicci – è pronto ad autorizzare l’utilizzo delle graduatorie di cinque procedure chiuse nel 2022: diversi enti (anche del Perugino) hanno chiesto di poterci ‘pescare’ ed ecco la conseguenza. Nello specifico si tratta della lista per i coordinatori assistenti sociali (ex D, funzionari di elevata qualificazione), gli istruttori amministrativi contabili (ex C), istruttore tecnico/geometra (ex C), coordinatore tecnico (ex D) e coordinatore amministrativo (ex D).

LE GRADUATORIE VIGENTI DEL COMUNE DI TERNI