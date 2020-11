Comune Terni, chiuso iter nuova dirigente istruzione-cultura

di S.F.

Non sarà sfuggito che giovedì pomeriggio la biblioteca comunale di Terni era aperta – l’ultimo Dpcm le ha chiuse – in via straordinaria, seppur per pochi ‘intimi’. Motivo? La prova orale del concorso pubblico per assumere il nuovo dirigente a capo della direzione istruzione e cultura: a vincerlo è Stefania Savocchi, attiva di recente a Latina. Niente da fare per altre ‘finaliste’ Donatella Accardo e Gianna Gambini, le uniche a superare il maxi taglio dopo gli scritti. Si chiude così – salvo altri ricorsi al Tar Umbria – una ricerca che era scattata già nel 2019 con la procedura per la mobilità volontaria.

I risultati

La Savocchi, classe 1970, ha avuto la meglio grazie al 23 – di media – ottenuto nelle due prove scritte, i 4 punti per i titoli e il 19/30 di giovedì pomeriggio di fronte alla commissione composta da Francesca Vichi (presidente, segretario generale del Comune di Perugia), Fabrizio Figorilli e Amedeo Di Filippo, più i membri esperti per l’inglese (Omero Mariani) e l’informatica (Francesco Mosiello); a seguire la Gambini e la Accardo, quest’ultima la migliore nella prova odierna. Il colloquio si è concluso poco dopo le 18.45 e ora servirà la determina dirigenziale per dare il via all’assunzione.