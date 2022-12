Terni, concorso per 2 coord. amministrativi chiuso: 57 idonei, sei 30 alla prova orale

di S.F.

Gli ammessi con riserva alla prova scritta erano stati 253, quindi il ‘taglio’ e in 89 rimasti a giocarsi le proprie chance all’orale di questa settimana. Alla fine gli idonei sono 57: c’è l’esito – la graduatoria arriverà nel giro di pochi giorni – per uno dei concorsi comunali a Terni più partecipati, quello riguardante le due assunzioni a tempo pieno ed indeterminato per il ruolo di coordinatori amministrativi di categoria D. Nel tardo pomeriggio di venerdì chiusa la partita con gli ultimi candidati a colloquio con la commissione esaminatrice composta dai dirigenti Paolo Grigioni ed Emanuela De Vincenzi, il funzionario Claudio Filena e il coordinatore di vigilanza Luca Brunelli a fungere da segretario: alle 19.22 l’esposizione delle votazioni e via con i conteggi.

POLIZIA LOCALE, 5 ASSUNZIONI IN ARRIVO: LA GRADUATORIA DEL CONCORSO

L’esito dell’orale: sei 30, dominio ‘rosa’

In ordine di votazione alla prova orale gli idonei sono Caterina Buco (30), Alessandra Cresta (30), Valeria Gianni (30), Matteo Pezzo (30), Alessandra Sabina (30), Ivana Stanziale (30), Rachele Cavani (29), Federica Di Clemente (29), Francesca Inches (29), Michela Papa (29), Maria Lucia Antonini (28), Marco Carniani (28), Luca Di Sabato (28), Martina Giovannini (28), Riccardo Romitelli (28), Matteo Salemi (28), Emanuele Zanetti (28), Cristina Alvino (27), Francesca Angelucci (27), Gloria Brogi (27), Marjola Dodaj (27), Valerio Grisanti (27), Debora Loiacono (27), Francesco Rapisarda (27), Milena Scorsoni (27), Vanessa Lucentini (26), Giulia Pierucci (26), Gabriele Vacata (26), Maria Cristina Alpini (25), Chiara Casadei (25), Mattia Dottori (25), Cinzia Egidi (25), Valentina Salvatori (25), Valentina Tomassi (25), Maria Beatrice Aglini (24), Sarah Andreucci (24), Eleonora Menesto (24), Maurizio Pescatori (24), Veronica Pinzaglia (24), Ilaria Tranfa (24), Valeria Cavani (23), Antonella Dello Stritto (23), Michela Menghini (23), Chiara Moriconi (23), Sabrina Pernazza (23), Arianna Proietti (23), Federica Volpi (23), Sara Dominici (22), Simona Filipponi (22), Edoardo Gorelli (22), Fabio Massoli (22), Agata Amitrano (21), Emanuela Bianchini (21), Elisa Fanti (21), Elisa Mammanco (21), Maria Vista (21) e Silvia Zara (21).

IL CONCORSO PER GLI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI: PETTOROSSI AL TOP

Ingressi in arrivo

Nel contempo sono in arrivo le assunzioni – Fiorenza Pagliari e Federico Teodori sono già attivi da coordinatori contabili di categoria D – per la polizia Locale e gli istruttori amministrativi contabili di categoria C, rispettivamente cinque e sette unità. Contratti da firmare e via libera dopo le recenti procedure concorsuali chiuse.