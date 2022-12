Terni, concorso per 2 coord. amministrativi: Rachele Cavani davanti a tutti

di S.F.

Rachele Cavani e Michela Papa, rispettivamente classe 1985 e 1984. Sono loro – difficile pensare che non accettino – a finire in testa il concorso per due assunzioni a tempo pieno ed indeterminato in qualità di coordinatrici amministrative di categoria D. Martedì pomeriggio la direzione personale ha pubblicato la graduatoria finale dell’iter che ha coinvolto 253 candidati. Da ricordare che gli idonei dopo l’orale concluso venerdì sono 57: «Essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, 1 posto è riservato prioritariamente a volontario delle forze armate», viene specificato.

L’ORALE CONCLUSO IL 16 DICEMBRE: GLI IDONEI