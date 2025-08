di S.F.

Caterina Massarini, Cristina Alvino, Rita Pezzotti e Alessandra Lunari. Sono loro ad aver concluso ai primi 4 posti – quelli in ballo – nel concorso pubblico del Comune di Terni per l’assunzione a tempo pieno e determinato di quattro funzionari amministrativi-contabili: il dirigente Francesco Saverio Vista ha firmato mercoledì la graduatoria dopo lo svolgimento delle prove orali a fine luglio.

Un posto è in ogni caso riservato a favore dei militari delle forze armate e uno per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito. Prassi. Nel caso di questo concorso c’è la riserva per il 12° classificato. La graduatoria avrà validità fino al 2028.

«L’amministrazione comunale – viene specificato – si riserva di effettuare la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando e della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione» prima di procedere all’assunzione.