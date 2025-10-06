di S.F.

Sottoscrizione definitiva per il personale non dirigente e atto di indirizzo per il corpo dirigenziale e il segretario generale Iole Tommasini. Doppio passaggio in Comune a Terni per il contratto collettivo decentrato integrativo, classico passaggio di questo periodo dell’anno: ci sono le firme del sindaco Stefano Bandecchi e della dirigente ad interim alle risorse umane – nonché responsabile del procedimento – Grazia Marcucci. Nel contempo spunta un pignoramento con conseguenze minime sul bilancio dell’ente.

IL FONDO 2025 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

Si parte dal personale non dirigente con autorizzazione per procedere alla sottoscrizione del Ccdi con leorganizzazioni sindacali. Con doppia finalità: «Congrua incentivazione e reale riconoscimento del merito e attivazione dell’istituto delle progressioni orizzontali, funzionale anch’essa ad assicurare un’adeguata premialità del merito». Che in ogni caso ha natura previsionale. Il valore economico indicato oggetto di contrattazione viene «ritenuta corretta e legittima da parte di questa amministrazione comunale». Il fondo salario accessorio era stato determinato lo scorso 23 maggio, dopodiché i confronti con la parte politica. Di mezzi ci sono anche le indennità del personale educativo, condizioni di lavoro per attività rischiose, servizio esterno polizia Locale, reperibilità, progetto obiettivo e altre per specifiche responsabilità. La produttività vale 470 mila euro.

LA RELAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

Storia diversa per il salario accessorio dell’area dirigenti e segretari. In questo caso c’è l’input a procedere alla contrattazione con una serie di indicazioni: 80% per la retribuzione di posizione e 20% di risultato (confermate le percentuali) e «innalzamento dal 10% al 15% del monte salari quale limite percentuale della retribuzione di risultato del segretario generale». Per quel che concerne le risorse variabili del personale non dirigente sono 839 mila: riguardano gli incentivi Imu, compensi Istat, incentivi progettazione, compensi avvocatura ed economie da lavoro straordinario.

LA FIRMA 2024 SUL CCDI

LA SPACCATURA 2024 SUL CONTRATTO

Infine una curiosità che non rientra nell’ambito del contratto integrativo. Palazzo Spada il 15 luglio si è visto notificare un atto di pignoramento verso terzi e di conseguenza l’ente ha rimesso mano al capitolo di bilancio per le ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie: c’è un accertamento da 5 mila euro «a fronte delle somme mensilmente recuperate alla dipendente in forza del suddetto atto». Firma la stessa Marcucci dopo il lavoro istruttorio della responsabile del procedimento, la funzionaria con elevata qualificazione Roberta Pesaresi.