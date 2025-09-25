di S.F.

Un maxi credito da 2 milioni e 826 mila euro. In linea di massima non proprio pochini: è quello vantato dal Comune di Terni nei confronti di una società ternana attiva per anni nel campo delle costruzioni. Ora palazzo Spada, dopo una serie di passaggi che hanno coinvolto il tribunale di Terni e la Corte dei conti, ha deciso che è ora di accelerare a tutela della posizione creditoria. C’è il mandato per Municipia ed Ica a «procedere con le eventuali azioni esecutive».

NOVEMBRE 2024, IL COMUNE CAMBIA REGOLAMENTO SULL’ATTIVITÀ TRIBUTARIA

Tutta la vicenda ha preso corpo dal 13 settembre 2024, quando la società – sede in centro – si è mossa in tribunale sulla base del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con focus sull’accordo di ristrutturazione dei debiti (curiosità, il Comune ha modificato il regolamento dell’attività tributaria a fine 2024 proprio su questo fronte): «Sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sono soggetti ad omologazione». Questa la premessa di natura tecnica e normativa.

Il Comune ha in mano la proposta di adesione all’accordo di ristrutturazione dei debiti da fine novembre del 2024. Dopodiché c’è stato un aggiornamento. La Corte dei conti, con una specifica delibera generale del 2022, evidenziò che l’accordo con il debitore «corrisponde ad una attività della pubblica amministrazione vincolata all’interesse pubblico e che trova espressione nella convenienza dell’accordo». E in ogni caso – a ricordarlo è palazzo Spada – è «indubbio l’interesse dell’Ente a conoscere la legittimità di un eventuale preventivo accordo con un imprenditore in stato di crisi sulla ristrutturazione dei debiti perché riguarda la gestione delle proprie entrate».

Passa il tempo e si arriva allo scorso marzo, quando il sindaco Stefano Bandecchi ha chiesto un parere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per sapere se «l’ente possa legittimamente addivenire, nel fermo rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, alla stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa nonché del correttivo ter al Codice della crisi, posto che le norme sopra riportate prevedono l’espressa esclusione dell’applicabilità ai tributi se non amministrati dalle agenzie fiscali». Questione tosta e complessa, c’è l’Imu di mezzo. Con tanti soldi in ballo: al novembre 2024 c’erano da recuperare 919 mila euro via Municipia, 824 mila euro via Ica ed il restante milione legato ad Ader.

Peccato che da Perugia nessuno abbia risposto, come indicato nel documento firmato dal dirigente ad interim – nonché direttore generale – all’ufficio unico delle entrate Claudio Carbone. Dunque zero feedback dalla Corte dei conti. Nel contempo l’iter della società in tribunale è andato avanti nel corso del 2025 con concessione della misura protettiva – per un determinato numero di giorni – del divieto per i creditori di avviare azioni cautelare sul patrimonio della società e nomina di un commissario giudiziale in attesa del deposito di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Risultato? Nulla. «Ad oggi risulta trascorso il termine finale della misura protettiva ma la società

debitrice nulla ha comunicato all’ente». Non solo. L’Ader (Agenzia delle entrate-riscossione) ha ritenuto «non accoglibile la proposta di transazione fiscale avanzata dalla società ritenendo non sufficiente la documentazione prodotta al fine di valutare la convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa liquidatoria, né la sussistenza dell’interesse pubblico in termini di salvaguardia della continuità aziendale». Per questo Carbone ha dato mandato a Municipia e Ica di muoversi. D’altronde tre milioni fanno comodo.