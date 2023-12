Terni, ennesima asta deserta: per ora nessuno vuole l’ex scuola di via Ippocrate

di S.F.

Altro giro e altra asta deserta. Niente da fare per il Comune di Terni anche per l’ex scuola elementare di via Ippocrate: venerdì mattina presa d’atto delle zero offerte presentate per l’immobile – due piani fuori terra da 250 metri quadrati, seminterrato da 64 mq e giardini di 500 mq – da consistenza catastale di 1.196 metri cubi ad un prezzo base di 187.850 euro. C’è ancora da attendere per l’alienazione. Presenti il dirigente al patrimonio Francesco Saverio Vista – per lui si parla di possibile approdo alla direzione istruzione, sport e politiche giovanili – e la posizione di alta professionalità Luca Tabarrini, il responsabile dell’ufficio appalti dell’ente.