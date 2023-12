Comune Terni, bilancio al 34enne Stentella. Diventa la più giovane PO dell’ente

di S.F.

C’è chi ha deciso di dimettersi per tornare a Narni e proseguire la carriera da dirigente a tempo indeterminato. Succede allora che, giocoforza, il Comune di Terni si è mossa per rimpiazzare la più importante posizione organizzativa dell’ente, Alessia Almadori: il successore è Andrea Giuseppe Stentella che, a 34 anni, diventa così la più giovane PO dell’amministrazione. C’è la firma della dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci per l’attribuzione dell’incarico. Per lui c’è il servizio di programmazione e bilancio fino al giugno 2025.

NOVEMBRE 2021, CONCORSO COORDINATORI CONTABILI: PASSANO IN 2 SU 163, UNO È STENTELLA

LA ALMADORI DIRIGENTE A NARNI

Il cambio

Non è una casualità il fatto che, nelle recenti commissioni consiliari, Stentella fosse presente insieme alla stessa Marcucci per parlare dei numerosi aspetti legati al bilancio. Per lui, 34 anni compiuti lo scorso 12 aprile, c’è la promozione a due anni dalla vittoria del concorso per coordinatori contabili nel 2021: in quella circostanza fu l’unico esterno a superare il ‘taglio’ – la procedura finì poi al centro dei consiglieri di opposizione dell’epoca per l’enorme numero di bocciati – su 163 candidati. L’unica richiesta valida ricevuta è stata la sua e dunque c’è il via libera. Di certo lo attende un compito tutt’altro che semplice.