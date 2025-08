A seguito della firma dell’accordo fra Comune di Terni, Rsu e organizzazioni sindacali per l’avvio delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2025, arriva il plauso del sindacato CSA RAL attraverso il proprio segretario provinciale Sergio Silveri. «Si tratta – afferma – della chiusura di un cerchio che permetterà finalmente di riconoscere la progressione a quei lavoratori e lavoratrici che, almeno da due anni, non ne hanno beneficiato. Un passo concreto verso una maggiore equità e valorizzazione dell’impegno del personale comunale».

Il Csa Ral ha chiesto un incontro specifico dedicato al sistema di attribuzione del punteggio, in particolare riguardo alla media delle performance degli ultimi tre anni. «Chiederemo che, a parità di giudizio, venga assegnato lo stesso punteggio – aggiunge Silveri –, valorizzando il sistema delle fasce di merito per rendere la procedura più trasparente e giusta». Nel corso dell’incontro si è discusso anche della revisione del regolamento relativo agli incentivi per le funzioni tecniche. «Sebbene non si sia ancora arrivati a una formulazione definitiva – chiarisce a nota del sindacato -, è stato accolto un principio importante sostenuto dal CSA: la quota Irap dovrà essere inclusa nel quadro economico dell’opera, del servizio o della fornitura, senza gravare sui lavoratori aventi diritto». Infine, conclude il CSA RAL, «la delegazione trattante dell’amministrazione ha annunciato che nel mese di settembre 2025 prenderanno il via le procedure per i passaggi tra aree, sia nella modalità ordinaria che in deroga, ex progressioni verticali».