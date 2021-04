Comune Terni, Fausto Marrocolo saluta dopo 42 anni di attività

Palazzo Spada lo conosce molto bene visto che il suo primo ingresso risale al 1979, ben 42 anni fa. Ora per uno storico funzionario del Comune di Terni è tempo di saluti dopo decenni di attività tra scuole, strade, lavori pubblici e sport: dal 1° maggio Fausto Marrocolo inizierà una ‘nuova’ vita, quella da pensionato dopo il collocamento a riposo.

Ex ‘Fera’

Una volta iniziata la carriera in Comune ai lavori pubblici, il geometra Marrocolo – ha poi vinto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato dopo l’iniziale ingresso per un anno – ha lavorato nell’ambito delle manutenzione delle scuole, del verde e delle strade, in quest’ultim caso per tre decenni; poi il ‘trasferimento’ nel 2018 all’ufficio sport per collaborare con l’assessore Elena Proietti. Marrocolo, classe 1954 originario di Guardea, è conosciuto – oltre ad essere stimato – anche per i suoi trascorsi con la maglia della Ternana: settore giovanile e anche la possibilità di essere protagonista in prima squadra nei rossoverdi di Enzo Riccomini, promossi in serie A nella stagione 1973-1974. Ora il rientro – ultime settimane trascorse in ferie – in Comune per le varie riconsegne e saluti a tutti (oltre 43 anni di lavoro considerando anche il suo passato da atleta). Relax in arrivo.