Terni, dirigenti e sostituzioni: Bandecchi aggiorna. Novità per l’ufficio delle entrate

di S.F.

Sostituzione dei dirigenti in caso di assenza e/o impedimento temporaneo ed incarichi dirigenziali, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ci rimette mano. L’imprenditore livornese ha firmato – la decorrenza è tuttavia dal 22 febbraio – il doppio atto di aggiornamento rispetto a quelli del 4 gennaio 2024 e 27 dicembre 2023.

GENNAIO 2024, ‘SPARISCE’ L’UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE

DICEMBRE 2023, TRE INCARICHI AD INTERIM

Cosa cambia?

In realtà rispetto alla situazione attuale non cambia pressoché nulla. Questione di denominazione per Claudio Bedini che, ad interim, resta a capo della direzione energia (l’aggiunta degli ultimi giorni), protezione civile e mobilità. Per quel che concerne l’ufficio unico delle entrate resterà in mano – sempre ad interim – al direttore generale Claudio Carbone considerando che non ci sarà il rientro previsto dalla prossima settimana: ciò perché c’è l’attivazione di un ‘comando’ presso il provveditorato interregionale alle opere pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia dal 1° marzo 2024. Quest’ultima direzione ‘riappare’ inoltre nel documento delle sostituzioni dirigenziali: il primo ‘vice’ del ciociaro sarà Andrea Zaccone, il secondo Francesco Saverio Vista. Nel documento di gennaio invece non era stata inserita.