Comune Terni, lavori pubblici: ‘macchina’ risistemata

di S.F.

Tutti in attesa della pubblicazione della nuova macrostruttura – la bozza circolata a metà dicembre è già cambiata a quanto pare – con le ulteriori novità organizzative. Per ora c’è una certezza: a ridosso del Natale il dirigente Piero Giorgini ha firmato il documento da 45 pagine per la micro organizzazione della direzione lavori pubblici-manutenzioni dopo gli ultimi innesti a tempo indeterminato e le varie sistemazioni. Il problema è che a breve potrebbe essere giocoforza ritoccata.

NUOVA MACROSTRUTTURA (LA 3° DA LUGLIO): PATRIMONIO CON I LAVORI PUBBLICI

Le elevate qualificazioni e le alte professionalità

Tra le novità ci sono ovviamente i quattro ‘acquisti’ a tempo indeterminato – i primi dell’era Bandecchi, da ora in poi solo istruttori e funzionari di vigilanza per la polizia Locale – tra gli operatori esperti tecnici, vale a dire Francesco De Monte, Alessandro Bobbi, Gianluca Di Mario e Marco Santarelli (non c’è invece Nicola Menichelli). Sono tutti all’ufficio diretto da una delle otto posizioni di elevata qualificazione (leggasi le ex posizioni organizzative) e una delle due alte professionalità, vale a dire il dottor Federico Nannurelli (25 dipendenti a disposizione) . L’altra è l’ingegnere Leonardo Donati, una conferma anche per lui. Le altre EQ di direzione sono il geometra Stefano Fredduzzi, l’ingegnere Nazareno Claudiani, l’architetto Carlo Fioretti, la dottoressa Raffaella Brizioli (l’unica donna), il geometra Paolo Neri e l’ingegnere Matteo Bongarzone. Per tutti c’è l’approvazione delle linee di attività per ciascuna area di competenza. Monica Finotto e Marcello Boccio sono ancora ‘in comando’ altrove.

NOVEMBRE 2023, DE MONTE VINCE IL CONCORSO

Gli spazi

Novità anche per quel che concerne gli spazi al ‘Pentagono’. C’è l’input per attuare «una migliore organizzazione logistica degli uffici della direzione attraverso l’assegnazione delle stanze di palazzo di Corso del Popolo 30». In ogni caso a stretto giro la situazione potrebbe di nuovo variare considerando che una delle ultime delibere di giunta – era all’ordine del giorno per il 14 dicembre, al momento documento non pubblicato – c’erano i nuovi criteri per la disciplina delle elevate qualificazioni di direzione e di alta professionalità.