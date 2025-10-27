‘Mirino’ sulla direzione istruzione, sport e politiche giovanili in Comune a Terni. Lunedì mattina si è parlato del tema in occasione del consiglio comunale: presentata un’interrogazione ad hoc sull’argomento.

Ad esporsi sul tema è stato Marco Cecconi di FdI: «Il dirigente Francesco Saverio Vista, a capo della direzione istruzione – sport – politiche giovanili, al termine del godimento delle ferie maturate andrà in quiescenza nei prossimi mesi. In questa fase il dirigente Claudio Filena sta svolgendo, in quanto sostituto, le sue funzioni», spiega in premessa. «Con la delibera 84 del 3 aprile 2024 avente per oggetto ‘Istituzione degli incarichi di elevata qualificazione e graduazione degli stessi, approvazione’ sono stati ridotti i funzionari con incarico di elevata qualificazione della Direzione in oggetto da 5 a 3, riducendo nello specifico l’organico del comparto istruzione di 2 funzionari elevata qualificazione. Con l’impoverimento delle necessarie competenze tecniche per la gestione del sistema dei Sec». Da qui la richiesta.

La richiesta per il sindaco Stefano Bandecchi e la giunta è informare su «quale sia l’ipotesi di riorganizzazione della direzione sia in termini di soluzione temporanea sia in termini di una soluzione definitiva e attuata in tempi rapidi; quali siano le risorse eventualmente individuate per la sostituzione del dirigente Vista all’interno dell’amministrazione e/o all’interno della medesima direzione e quali siano le specifiche competenze tenendo in considerazione che eventuali incarichi temporanei a funzionari con incarichi di elevata qualificazione andrebbero a creare un ulteriore e inaccettabile vuoto nella pianta organizzativa della direzione e, se qualora si individui temporaneamente un funzionario con incarico di elevata qualificazione, vi siano risorse professionali di comprovata qualifica per una sua sostituzione».