Terni, nuovo dirigente istruzione-cultura: tre donne ‘finaliste’

di S.F.

Ci sarà una donna a capo della direzione istruzione-cultura del Comune di Terni, salvo particolari accadimenti in occasione della prova orale fissata per giovedì 12 novembre in biblioteca. La certezza arriva dalla convocazione pe l’atto conclusivo del concorso pubblico scattato lo scorso febbraio, poche settimane prima del lockdown per il Covid-19: maxi ‘taglio’ rispetto ai 47 ammessi e sfida a tre.

Le candidate rimaste

La commissione esaminatrice composta da Francesca Vichi (segretario generale del Comune di Perugia), l’avvocato Fabrizio Figorilli (professore dell’università di Perugia) e Amedeo Di Filippo (dirigente del Comune di Perugia) – Franca Nesta svolge il ruolo di segretario – ha terminato la valutazione delle proprie scritte sancendo il via libera per la classe 1980 Donatella Accardo, la 50enne Stefania Savocchi (attiva a Latina) e la 51enne Gianna Gambini, impegnata attualmente al Comune di Fabriano. Tra coloro che hanno partecipato al concorso anche l’ex assessore Giorgio Armillei e il responsabile dell’ufficio appalti, contratti ed assicurazioni di palazzo Spada, Luca Tabarrini.

La convenzione con il Comune di Foligno

L’ultima casella, vale a dire il posto pe la direzione economia e lavoro – promozione del territorio, verrà invece colmata in altro modo. Come? Utilizzando una graduatoria del Comune di Foligno attraversa un’apposita convenzione. Il passaggio in giunta in tal senso è previsto mercoledì mattina.