Ulteriori novità sul fronte personale in Comune a Terni. Nelle ultime ore è stato firmato il via libera alle dimissioni di una funzionaria amministrativa a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza da ieri, lunedì 21 luglio. Nel contempo è stata fissata la prova finale del concorso per l’assunzione di quattro funzionari.

18 IN BALLO PER I 4 POSTI DA FUNZIONARI AMMINISTRATIVI-CONTABILI

La prova ci sarà mercoledì 30 luglio in biblioteca comunale a partire dalle 8. Come noto in ballo ci sono 4 posti per funzionari amministrativi-contabili a tempo pieno e determinato ed i candidati in lizza sono rimasti 18; in tal senso per la valutazione dell’idoneità della lingua inglese è stata scelta – è un’integrazione della commissione esaminatrice – la funzionaria sociale Neida Finistauri. Intanto c’è chi parte.