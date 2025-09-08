di S.F.

La vicenda è quantomeno curiosa. Per la prima volta – lo specifica lo stesso ente – dall’introduzione del decreto legislativo 285 del 1992, il Comune di Terni ha ricevuto un’istanza di immatricolazione per un veicolo a trazione animale: ora c’è il via libera con contestuale istituzione del registro unico delle matricole per l’attribuzione della numerazione progressiva.

IL DOCUMENTO DEL COMUNE: PRIMA VOLTA PER L’ENTE

L’articolo 67 del decreto prevede infatti l’obbligo di dotazione della targa identificativa, con fornitura è riservata ai Comuni. Il 7 maggio scorso la richiesta in Comune per l’immatricolazione di un veicolo Marathon per trasporto persone (4, conducente incluso) da 0,280 tonnellate di tara e 0,550 t. di massa complessiva. Con telaio Ck724.

Della fornitura della targa se ne occuperà la Ventura Incisioni srl: «La spesa necessaria per la fornitura della targa è sostenuta interamente e direttamente dal richiedente, senza oneri per il bilancio comunale», si legge nel documento. Si è occupato della questione in prima battuta il funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni. La foto nell’articolo è meramente a mo’ di esempio (al momento non è noto l’animale interessato).