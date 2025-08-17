È stato completato con successo l’allaccio alla rete dell’impianto fotovoltaico da 1 MW situato nella zona industriale di Maratta – località Camminata – nel territorio comunale di Narni. «Si tratta – spiega una nota – di una tappa fondamentale per la crescita della comunità energetica rinnovabile Nera Tevere, attualmente attiva e registrata presso ii portale GSE, che gia coinvolge i territori di Narni e San Liberato, con l’obiettivo di estendersi progressivamente ad altre cabine primarie e zone limitrofe».

L’impianto, realizzato da un produttore terzo, è dotato di tecnologia ad inseguimento solare e moduli bifacciali, in grado di massimizzare la resa energetica. Con una producibilità stimata di circa 1.600 kWh per ogni kWp installato, l’impianto sarà interamente dedicato alla comunità energetica rinnovabile Nera Tevere. «In questo modo, considerando gli impianti già presenti nell’aggregato, la Cer supererà il MW di capacità fotovoltaica complessiva, promuovendo l’autoconsumo diffuso e la condivisione dell’energia tra cittadini, imprese ed enti pubblici del territorio».

In aggiunta, a breve prenderanno il via i lavori per un ulteriore impianto fotovoltaico sociale da 1 MW, simile a quello appena allacciato, che sarà realizzato nel comune di Stroncone e sarà di proprieta della stessa comunità energetica rinnovabile Nera Tevere. La Cer conta già cento soci tra consumers e prosumers, con un consumo annuo complessivo di circa 2.000.000 kWh. «L’obiettivo è di raddoppiare il numero dei partecipanti entro la fine dell’anno, coinvolgendo almeno altri cento consumatori tra utenze residenziali, imprese, Pmi ed enti pubblici».

La gestione dell’intera iniziativa è affidata al soggetto aggregatore Rete 0kW, selezionato attraverso una procedura selettiva in collaborazione con ii Comune di Narni, nell’ambito di una più ampia strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. «Grazie all’energia pulita prodotta – pari a circa 1.600.000 kWh all’anno, sufficienti ad alimentare oltre 500 famiglie – i membri della comunità energetica rinnovabile Nera Tevere potranno abbattere i costi della bolletta e contrlbuire alla riduzione delle emlssloni di CO2. Un beneficio concreto, in particolare per i residenti del centro storico che potranno partecipare attivamente alla transizione energetica senza la necessità di installare pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici storici».

«Questo impianto rappresenta molto più di una struttura tecnica: è il simbolo concreto di una visione condivisa, solidale e partecipata. Siamo orgogliosi di poter dire che l’energia prodotta a Camminata andrà direttamente a beneficio di aziende e famiglie del nostro territorio», afferma l’ingegnere Giorgio Maurini, esperto di gestione dell’energia accreditato Accredia e presidente della comunità energetica Nera Tevere. Per maggiori informazioni: [email protected] – www.cer-narni.it