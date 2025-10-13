di Mariachiara Manopulo

Spegnere smartphone, tablet e computer per qualche ora e riscoprire il piacere di un dialogo faccia a faccia, di una pausa vissuta pienamente, di un tempo non scandito dalle notifiche. È questo lo spirito del ‘Digital Detox Day’, la giornata promossa dall’Università per stranieri di Perugia in programma mercoledì 15 ottobre, nell’ambito del progetto Moebius, coordinato dalla professore Cristina Gaggioli, referente scientifica dell’iniziativa.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: invitare studentesse e studenti a ‘staccare’ dai dispositivi elettronici per riflettere sul proprio rapporto con la tecnologia e sull’importanza del benessere psicologico, delle relazioni e del tempo personale. Come spiegano i promotori, si tratta di «un’occasione per promuovere un uso consapevole delle tecnologie, favorendo pratiche di socializzazione, relax e sviluppo di competenze relazionali».

La giornata prenderà il via con l’inaugurazione dello ‘Spazio benessere’, un nuovo ambiente dedicato allo studio, alla socializzazione e al relax. Nelle intenzioni dell’ateneo, questo luogo diventerà un punto di riferimento per la comunità universitaria: uno spazio aperto, pensato per favorire la concentrazione, la pausa e la condivisione. Durante l’evento, gli studenti saranno invitati a consegnare temporaneamente i propri smartphone, che verranno custoditi in apposite scatole e restituiti al termine della mattinata. Un gesto simbolico, ma di grande significato, per sperimentare la piena immersione nell’esperienza del digital detox.

In un’epoca in cui la connessione è costante e l’attenzione frammentata, l’iniziativa dell’Università per stranieri di Perugia lancia un messaggio chiaro: disconnettersi non significa isolarsi, ma riappropriarsi del proprio tempo e della qualità delle relazioni umane.

Il ‘Digital Detox Day’ si inserisce così in un più ampio percorso di sensibilizzazione sul benessere psicologico e sull’uso consapevole delle tecnologie, un tema che coinvolge sempre più il mondo universitario e scolastico, dove si rafforza l’impegno per il sostegno emotivo e relazionale dei giovani.