Con la primavera torna l’ora legale

Torna la primavera e come sempre nell’ultimo weekend di marzo c’è il ritorno dell’ora legale. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 lancette avanti di un’ora: sessanta minuti di luce naturale in più per sette mesi, fino a quando – 29 ottobre – rientrerà in vigore l’ora solare. Secondo la Società italiana di medicina ambientale (Sima), l’ora legale permanente permetterebbe all’Italia risparmi diretti in bolletta per oltre 380 milioni di euro – considerando le attuali tariffe – grazie ai minori consumi di energia.

Condividi questo articolo su