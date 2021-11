Concessionario nei guai: vendeva un’auto ‘ripulita’ dopo il furto commesso a Napoli

L’autovettura – di lusso e del valore di circa 70 mila euro – si trovava all’interno di una concessionaria della zona tifernate, nella disponibilità del titolare, 39enne nato e residente in Umbria. Il veicolo riportava documenti di circolazione del Portogallo ma, da un accertamento più approfondito da parte dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello, è emerso che l’auto presentava modifiche sia sulla centralina che sul numero di telaio, quest’ultimo risultato contraffatto. In effetti l’automobile sarebbe stata rubata lo scorso maggio in provincia di Napoli: erano stati modificati la centralina elettronica, il telaio e falsificati i documenti di circolazione, facendola passare come proveniente dall’estero. Al termine degli accertamenti la macchina di lusso è stata restituita, con grande soddisfazione, al legittimo proprietario mentre l’esercente 39enne è stato denunciato per ricettazione.

