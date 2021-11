Condanna definitiva, l’ex bomber Miccoli deve andare in carcere

L’ex attaccante di Perugia e Ternana è stato condannato in via definitiva a tre anni e sei mesi di reclusione: la sentenza che mette la parola fine al procedimento è stata pronunciata dalla seconda sezione della Cassazione.

L’accusa

Accolta dunque la richiesta del sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Fulvio Baldi, di rigettare il ricorso di Miccoli. Secondo la sentenza – diventata definitiva – ai tempi del Palermo, l’ex attaccante commissionò un’estorsione aggravata dal metodo mafioso a Mauro Lauricella, figlio di un boss del quartiere Kalsa (Antonino “u scintilluni”, già condannato a sua volta in via definitiva a 7 anni di carcere). Obiettivo: chiedere la restituzione di ventimila euro all’imprenditore Andrea Graffagnini per conto del suo amico Giorgio Gasparini. I soldi erano frutto della cessione della discoteca Paparazzi di Isola delle Femmine.

Finirà in carcere

La Gazzetta dello Sport parla di ‘ore drammatiche’ per il giocatore e per la sua famiglia. Ora, insieme ai propri legali, dovrà decidere dove costituirsi per iniziare a scontare la pena. Probabile la richiesta di misure alternative al carcere ma altrettanto probabile che, almeno all’inizio, ci sia un passaggio in carcere.